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Общество

Нижегородские власти меняют подход к здравоохранению

04 апреля 2025 09:33  [49] Общество

В Нижегородской области готовится новая концепция управления системой здравоохранения, направленная на повышение эффективности использования ресурсов и улучшение качества медицинских услуг. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По данным региональных властей, ежегодно в области регистрируется более 25 миллионов обращений к врачам, свыше 550 тысяч госпитализаций и около 770 тысяч вызовов скорой помощи. Как подчеркнул Никитин, для обеспечения стабильной работы отрасли необходим системный подход.

В течение нескольких месяцев специалисты регионального правительства и министерства здравоохранения проводили анализ текущей ситуации, изучали обращения граждан и разрабатывали предложения по улучшению доступности высокотехнологичной медицинской помощи, а также повышению эффективности работы профильных специалистов.

Центральным элементом новой концепции станет более продуманное распределение потоков пациентов между лечебными учреждениями. В частности, в тех случаях, когда соседние округа обладают разным уровнем оснащенности медицинских организаций, пациенты смогут направляться в те центры, которые имеют лучшие технические и кадровые ресурсы.

"Наша задача — обеспечить, чтобы жители соседних муниципалитетов могли проходить необходимые обследования в межрайонных центрах, где есть все условия для качественной диагностики и лечения", - заявил Глеб Никитин.

Проект уже был представлен руководителям муниципалитетов и депутатам. Все замечания и предложения, поступившие в ходе обсуждения, будут учтены при окончательной доработке программы. Губернатор также отметил, что конечная цель инициативы — добиться максимально эффективного использования существующих возможностей системы здравоохранения и обеспечить более высокий уровень медицинской помощи населению.

Ожидается, что после обсуждения на областном уровне начнется переход к конкретным учреждениям и муниципалитетам.

Ранее сообщалось, что нижегородские "Поезда здоровья" с начала 2025 года уже совершили 50 выездов в районы области.

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Теги:
Глеб Никитин Здравоохранение Медицина и здоровье
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