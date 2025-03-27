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Общество

Отель на трассе М-12 в Нижегородской области готов на 80%

07 апреля 2025 14:30  [119] Общество

Автопутешественники вскоре смогут воспользоваться новым комфортным отелем на 421-м километре трассы М-12 недалеко от Арзамаса в Нижегородской области.

Как сообщает ГК "Автодор", общая площадь здания составит около 1 400 кв. метров, а площадь прилегающей территории — еще около 21,5 тысячи "квадратов".

Отель рассчитан на 45 номеров, в том числе, 43 стандартных номера (по 18 кв. метров) и еще два номера по 27 кв. метров для семей из 4 человек и маломобильных гостей. Оснащение номеров соответствует статусу заведения: ванная комната с душем и туалетом, кондиционер, цифровое ТВ, Wi-Fi, телефон, холодильник, гардероб.

Путешественникам станут доступны круглосуточное кафе с горячим питанием, зона для кофе, услуги прачечной, 24 парковочных места для легковых и грузовых автомобилей, детская игровая площадка, зона для выгула собак.

Отель находится всего в 35 км от туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров". Отметим, что он станет шестым в сети гостиниц, развиваемой государственной компанией "Автодор" на федеральных трассах.

Ранее сообщалось, что карта пунктов отдыха и электрозаправок обновилась на трассе М-12.

Фото: ГК "Автодор"

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Теги:
Арзамасский район Гостиницы М-12
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