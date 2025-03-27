Нижегородка выступит в международном вокальном конкурсе "Звезда — 2025"

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В новом сезоне международного вокального конкурса "Звезда — 2025" Нижегородскую область представляет Алена Втюрина, выступающая под псевдонимом ALISO.
Алина Втюрина совмещает сразу две профессии: певица и фитнес-тренер. Случайная возможность поработать с командой, продвигающей новых артистов, стала толчком к началу ее музыкальной деятельности. Она начала выступать на различных мероприятиях и параллельно писать свои песни. В феврале 2021 года вышел ее первый трек. Сейчас ALISO активно сотрудничает с диджеем NIKKLO, выпуская новые треки, в том числе недавно вышедший трек "Лилия".
В юбилейном международном сезоне участвуют 92 артиста из регионов России, стран БРИКС и СНГ. Победитель конкурса получит денежные средства на профессиональное продвижение.
Звездными членами жюри стали артисты Зара, Юлия Савичева, Дмитрий Колдун, Роман Емельянов, а председателем выступил композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш.
В конце каждого отборочного выпуска одного из финалистов определит профессиональное жюри, другим участником финала станет победитель зрительского голосования. Оно будет проходить в течение суток после выхода программы в телеэфир.
Телезрители смогут отдать свои голоса на сайте зазвезду.рф.
Вокальный конкурс "Звезда-2025" (6+) стартовал 5 апреля на телеканале "Звезда". Программы будут выходить еженедельно по субботам в 21:15.
Конкурс проходит при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации.
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