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Культура и отдых

Нижегородка выступит в международном вокальном конкурсе "Звезда — 2025"

07 апреля 2025 20:30  [102] Культура и отдых
Нижегородка выступит в международном вокальном конкурсе Звезда — 2025

Фото: "Звезда - 2025"

В новом сезоне международного вокального конкурса "Звезда — 2025" Нижегородскую область представляет Алена Втюрина, выступающая под псевдонимом ALISO.

Алина Втюрина совмещает сразу две профессии: певица и фитнес-тренер. Случайная возможность поработать с командой, продвигающей новых артистов, стала толчком к началу ее музыкальной деятельности. Она начала выступать на различных мероприятиях и параллельно писать свои песни. В феврале 2021 года вышел ее первый трек. Сейчас ALISO активно сотрудничает с диджеем NIKKLO, выпуская новые треки, в том числе недавно вышедший трек "Лилия".

В юбилейном международном сезоне участвуют 92 артиста из регионов России, стран БРИКС и СНГ. Победитель конкурса получит денежные средства на профессиональное продвижение.

Звездными членами жюри стали артисты Зара, Юлия Савичева, Дмитрий Колдун, Роман Емельянов, а председателем выступил композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш.

В конце каждого отборочного выпуска одного из финалистов определит профессиональное жюри, другим участником финала станет победитель зрительского голосования. Оно будет проходить в течение суток после выхода программы в телеэфир.

Телезрители смогут отдать свои голоса на сайте зазвезду.рф.

Вокальный конкурс "Звезда-2025" (6+) стартовал 5 апреля на телеканале "Звезда". Программы будут выходить еженедельно по субботам в 21:15.

Конкурс проходит при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации.

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Теги:
Артист Конкурсы
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