ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 апреля 2025 16:15  [8] Нижегородский минздрав возьмет на контроль проведение диспансеризаций
08 апреля 2025 16:00  [57] Жители Окского берега пожаловались на автобусный маршрут №211
08 апреля 2025 15:45  [73] Мобильный интернет запустила МТС на родине сказочника Сказкина в Нижегородской области
08 апреля 2025 15:34  [99] Нижегородская мэрия пообещала провести ремонт улицы Фучика
08 апреля 2025 15:26  [106] "Молочная кухня" в Нижнем Новгороде начала торговать сливочным маслом
08 апреля 2025 14:21  [134] Сугробы в Нижегородской области подросли почти на 15 см
08 апреля 2025 13:32  [130] Более 300 человек посетили День открытых дверей в Нижегородском институте управления
08 апреля 2025 13:26  [175] Около 100 станций получат новые названия на Горьковской железной дороге
08 апреля 2025 13:16  [216] Обнаруженные Росприроднадзором шпалы на Бору проходят процедуру обезвреживания
08 апреля 2025 12:40  [188] Сильный гололед ждет нижегородцев 8-9 апреля
Общество

Нижегородский минздрав возьмет на контроль проведение диспансеризаций

08 апреля 2025 16:15  [8] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство здравоохранения Нижегородской области активизирует работу по проведению диспансеризации на предприятиях региона. Для этого 8 апреля 2025 года было подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между минздравом, Нижегородским областным союзом организаций профсоюзов (Облсовпроф), профсоюзом работников здравоохранения Нижегородской области и Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей (НАПП).

Как отметила министр здравоохранения региона Галина Михайлова, цель соглашения — расширить охват трудоспособного населения профилактическими медицинскими мероприятиями, сделать диспансеризацию более доступной и удобной, в том числе за счёт выездных медицинских осмотров прямо на предприятиях. Это особенно важно для своевременного выявления рисков развития хронических неинфекционных заболеваний, что, в свою очередь, должно способствовать снижению уровня преждевременной смертности.

Министр подчеркнула, что выездная диспансеризация становится всё более востребованной формой профилактики, позволяющей охватить большее число работающих граждан без отрыва от производства. Также она напомнила, что с 2024 года в программу диспансеризации включена отдельная оценка репродуктивного здоровья для граждан от 18 до 49 лет, и призвала мужчин активнее участвовать в этих мероприятиях.

Генеральный директор НАПП Александр Аносов отметил, что здоровье сотрудников — приоритет для предприятий: "Можно приобрести современное оборудование, но работают на нём люди. Человеческий капитал — это главное богатство".

Председатель Облсовпрофа Анатолий Соколов подчеркнул, что соглашение дополняет существующие профсоюзные программы по оздоровлению нижегородцев и позволит упростить прохождение профилактических осмотров для трудовых коллективов. Он отметил важность социального партнёрства между правительством региона и профсоюзами.

Председатель Профсоюза работников здравоохранения области Василий Приказнов сообщил, что уже со следующей недели выездные бригады медиков начнут проводить диспансеризацию сотрудников Областного союза профсоюзов. Также будут усилены информационные кампании среди работников по вопросам диспансеризации и профилактики.

Подписанное соглашение станет частью реализации нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", стартовавшего в 2025 году по поручению Президента России Владимира Путина. Проект направлен на увеличение продолжительности жизни россиян к 2030 году и предусматривает обновление системы здравоохранения, включая модернизацию медицинских учреждений и развитие профилактических программ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
25 марта 2025 12:36  [275] 50 выездов в муниципалитеты Нижегородской области совершили "Поезда здоровья" с начала года
19 марта 2025 18:37  [430] Более 500 человек смогут получать помощь в новом ФАПе в Городецком округе
13 марта 2025 16:46  [355] Новая детская поликлиника открылась в Тоншаеве
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph