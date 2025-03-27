Нижегородский минздрав возьмет на контроль проведение диспансеризаций Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство здравоохранения Нижегородской области активизирует работу по проведению диспансеризации на предприятиях региона. Для этого 8 апреля 2025 года было подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между минздравом, Нижегородским областным союзом организаций профсоюзов (Облсовпроф), профсоюзом работников здравоохранения Нижегородской области и Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей (НАПП).

Как отметила министр здравоохранения региона Галина Михайлова, цель соглашения — расширить охват трудоспособного населения профилактическими медицинскими мероприятиями, сделать диспансеризацию более доступной и удобной, в том числе за счёт выездных медицинских осмотров прямо на предприятиях. Это особенно важно для своевременного выявления рисков развития хронических неинфекционных заболеваний, что, в свою очередь, должно способствовать снижению уровня преждевременной смертности.

Министр подчеркнула, что выездная диспансеризация становится всё более востребованной формой профилактики, позволяющей охватить большее число работающих граждан без отрыва от производства. Также она напомнила, что с 2024 года в программу диспансеризации включена отдельная оценка репродуктивного здоровья для граждан от 18 до 49 лет, и призвала мужчин активнее участвовать в этих мероприятиях.

Генеральный директор НАПП Александр Аносов отметил, что здоровье сотрудников — приоритет для предприятий: "Можно приобрести современное оборудование, но работают на нём люди. Человеческий капитал — это главное богатство".

Председатель Облсовпрофа Анатолий Соколов подчеркнул, что соглашение дополняет существующие профсоюзные программы по оздоровлению нижегородцев и позволит упростить прохождение профилактических осмотров для трудовых коллективов. Он отметил важность социального партнёрства между правительством региона и профсоюзами.

Председатель Профсоюза работников здравоохранения области Василий Приказнов сообщил, что уже со следующей недели выездные бригады медиков начнут проводить диспансеризацию сотрудников Областного союза профсоюзов. Также будут усилены информационные кампании среди работников по вопросам диспансеризации и профилактики.

Подписанное соглашение станет частью реализации нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", стартовавшего в 2025 году по поручению Президента России Владимира Путина. Проект направлен на увеличение продолжительности жизни россиян к 2030 году и предусматривает обновление системы здравоохранения, включая модернизацию медицинских учреждений и развитие профилактических программ.