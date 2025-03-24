50 выездов в муниципалитеты Нижегородской области совершили "Поезда здоровья" с начала года

Фото: проектный офис Стратегии развития Нижегородской области

С начала года «Поезда здоровья» совершили 50 выездов в муниципальные образования Нижегородской области. За прошедшие месяцы медики посетили 186 населенных пунктов – это не только административные центры различных районов, но и самые отдаленные деревни и села.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, пациентами мобильно-диагностических комплексов в этом году стали уже почти 9,9 тысячи человек. Пациенты получили около 16,2 тысячи консультаций узких специалистов и выполнили порядка 30,5 тысячи медицинских исследований.

Ранее благодаря национальному проекту «Здравоохранение» для «Поездов здоровья» были закуплены специальные передвижные диагностические модули. В них можно проводить такие исследования, как флюорография, маммография, электрокардиография, различные УЗИ и лабораторные исследования. Эффективная диагностика позволяет врачам быстрее и точнее устанавливать диагноз. Основная задача – как можно раньше выявлять такие жизнеугрожающие патологии, как сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет и другие.

«Комплекс профилактических мероприятий позволил впервые выявить у обратившихся свыше двух тысяч случаев различных заболеваний, в том числе 21 случай онкологии различной локализации. Все пациенты получили рекомендации по необходимому лечению. Более 6,8 тысячи человек направлены на дообследование, еще около 300 человек – на госпитализацию», – сообщили в областном Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что график работы «Поездов здоровья» обновляется ежемесячно. С актуальной информацией можно ознакомиться на сайте министерства.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Работа мобильно-диагностических комплексов позволяет выполнять цели и задачи, предусмотренные новым национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь».

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в стране с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли. Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».