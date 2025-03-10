Более 500 человек смогут получать помощь в новом ФАПе в Городецком округе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В селе Воронино Городецкого муниципального округа Нижегородской области начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт. Модульное здание построено взамен старого ФАПа, условия в котором уже не позволяли обеспечить необходимый уровень комфорта медикам и пациентам.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, строительство ФАПа началось в 2024 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», с 2025 года его преемником является национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». В новом ФАПе смогут получать первичную медико-санитарную помощь более 500 человек, в том числе около 70 детей. Это жители 14 небольших населенных пунктов, расположенных в муниципалитете.

По данным Городецкой ЦРБ, в новом ФАПе площадью 60 кв. м есть кабинет фельдшера, процедурная, комната хранения лекарственных препаратов, комната персонала и санузел. В здании предусмотрено все необходимое для комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями здоровья – кнопка вызова помощи, таблички Брайля, поручни и пандусы.

Рабочее место фельдшера Валентины Тупиковой оборудовано стационарным телефоном, компьютером с доступом к Интернету и единой медицинской системе региона. В числе закупленного для ФАПа оборудования и мебели – дефибриллятор, анализаторы уровня сахара, холестерина и гемоглобина в крови, укладки для оказания неотложной помощи, гинекологическое кресло, пеленальный столик и другое.

По словам и.о. главного врача Городецкой ЦРБ Ирины Курановой, новый здравпункт подключен к электроснабжению, а также центральному водоснабжению и водоотведению. В настоящее время отопление осуществляется с помощью электрических конвекторов, при этом уже проводятся работы по подключению ФАПа к газоснабжению. На территории медучреждения установлен дизельный генератор, который может использоваться в случае перебоев с электроэнергией. Здесь также оборудована площадка для детских колясок и парковка для автотранспорта.

«В фельдшерско-акушерском пункте пациентам будут оказывать качественную медицинскую помощь в современной обстановке. Здесь можно будет не только сдать анализы, но и пройти обследования, диспансеризацию, сделать прививки. Уверены, что открытие нового ФАПа – ценный вклад в сохранение здоровья и активного долголетия наших земляков!» – сказала Ирина Куранова.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».