Нижегородский аэропорт работает штатно на фоне новостей об атаке БПЛА Общество

Нижегородский аэропорт имени Чкалова работает штатно 9 апреля, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе воздушной гавани.

Утром в Минобороны РФ доложили об уничтожении двух украинских беспилотников над Нижегородской областью. При этом глава региона Глеб Никитин уточнил, что "птичек" ликвидировали над промзоной одного из округов. В результате никто не пострадал, последствий никаких.

Обычно из-за атаки БПЛА либо ее угрозы Росавиация вводит ограничения на работу местных аэропортов. Но не в этот раз. По информации НИА, 9 апреля аэропорт в Нижнем Новгороде работает без перебоев.