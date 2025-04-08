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Общество

Нижегородский аэропорт работает штатно на фоне новостей об атаке БПЛА

09 апреля 2025 09:07  [236] Общество
Нижегородский аэропорт работает штатно на фоне новостей об атаке БПЛА

Нижегородский аэропорт имени Чкалова работает штатно 9 апреля, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе воздушной гавани. 

Утром в Минобороны РФ доложили об уничтожении двух украинских беспилотников над Нижегородской областью. При этом глава региона Глеб Никитин уточнил, что "птичек" ликвидировали над промзоной одного из округов. В результате никто не пострадал, последствий никаких. 

Обычно из-за атаки БПЛА либо ее угрозы Росавиация вводит ограничения на работу местных аэропортов. Но не в этот раз. По информации НИА, 9 апреля аэропорт в Нижнем Новгороде работает без перебоев. 

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Теги:
Аэропорт беспилотники
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