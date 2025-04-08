Здание суда, отель и детсад построят на улице Студенческой в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде на улице Студенческой планируется масштабное развитие городской инфраструктуры.

Как сообщается на сайте нижегородского минграда, здесь появится новое здание суда, восьмиэтажная гостиница, детский сад и крытая автостоянка. Проект планировки и межевания территории, охватывающий площадь 22,1 гектара, был утверждён 26 марта. Он охватывает зону в границах Окского съезда, улицы Студенческой и проспекта Гагарина.

Разработкой проектной документации занималась проектная компания "ГорПроект" по заказу специализированного застройщика "Объектстрой". Согласно утверждённому плану, новые здания займут 9,5 тысячи квадратных метров, а их общая поэтажная площадь составит почти 32 тысячи "квадратов". В рамках проекта предусмотрено строительство всех необходимых инженерных коммуникаций.

На территории квартала оборудуют как открытые, так и подземные парковочные пространства: 1211 машино-мест — на открытых стоянках, ещё 853 — в подземных встроенных паркингах.

Застройка будет вестись поэтапно в рамках одной очереди. На первом этапе специалисты вынесут существующие инженерные сети, проведут вертикальную планировку и подготовку территории, а также смонтируют новые коммуникации.

Затем начнётся строительство восьмиэтажной гостиницы на 150 номеров. В здании предусмотрена подземная стоянка на 57 автомобилей. Далее, чуть в глубине территории, появится двухэтажный детский сад на 250 мест, который возведут в рамках программы комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2020–2030 годы.

Ближе к улице Героя Жидкова построят одноэтажный крытый паркинг на 233 машино-места. На заключительном этапе реализации проекта в районе улицы Студенческой обустроят новые тротуары, внутриквартальные проезды и велосипедные дорожки. Территорию благоустроят и озеленят, здесь появятся детские и спортивные площадки, открытые автостоянки, хозяйственные зоны, а также будет проложена система дождевой канализации.

Ранее сообщалось, что в Канавинском районе Нижнего Новгорода запланировано строительство жилого квартала.