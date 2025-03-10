Детский сад и школу построят на Мещере до 2029 года Общество

В пятом микрорайоне Мещерского озера в Нижнем Новгороде к 2029 году планируют построить детсад и школу. Об этом представители нижегородского минграда сообщили в соцсети, отвечая на вопросы нижегородцев о нехватке социальных объектов на Мещере.

Строительство школы и детского сада в районе дома №50 по улице Акимова генпланом города было предусмотрено до 2030 года.

Однако после того, как жители Мещеры выразили протест из-за возможного возведения еще одного ЖК в районе Борского моста, сроки постройки детсада и школы "сдвинули" назад.

Как отметили в минграде региона, постройку обоих соцобъектов берет на себя мэрия Нижнего Новгорода со сроком сдачи до конца 2028 года.

Ранее сообщалось, что жилой комплекс с детским садом может быть построен у Борского моста в Нижнем Новгороде.