Нижегородская мэрия объяснила видео со взломом бомбоубежища Общество

Фото: Александр Воложанин

В администрации Нижнего Новгорода прокомментировали видео якобы из бомбоубежища Сормовского района, опубликованное в телеграм-канале "Мой Нижний Новгород".

На кадрах видно, что подростки заходят внутрь подземного помещения и забирают оттуда вещи.

Как пояснили в мэрии, эта ситуация не имеет отношения к муниципальным бомбоубежищам. Помещение, запечатленное на видео, принадлежит сторонней организации.

Также опровергнута информация, что ролик был снят на территории Сормовского района областного центра.

Ранее сообщалось, что бомбоубежище на улице Никиты Рыбакова в Нижнем Новгороде отремонтируют за 15 млн рублей. Также сообщалось о выделении более 3 млн рублей на ремонт бомбоубежища в Советском районе областного центра.