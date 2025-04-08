Нижегородцев предупредили о фейковом аккаунте депутата Руслана Станчева Общество

Мошенники создали фейковый аккаунт депутата думы Нижнего Новгорода Руслана Станчева. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

В ведомстве посоветовали всем жителям региона сохранять бдительность.

При получении сообщения от такого абонента нижегородцам рекомендуется переписку не продолжать, а фейковый аккаунт тут же заблокировать.

Ранее сообщалось, что мошенники при помощи дипфейка обманули предпринимателя из Нижегородской области на 2,5 млн долларов.

Также мы рассказывали, что злоумышленники подделали аккаунт министра экологии Нижегородской области Владимира Тужилина.