Нижегородский боец СВО потерял 900 тысяч рублей после женитьбы. Свою историю мужчина рассказал в эфире передачи "Кстати..." (16+).
По его словам, когда в 2022 году он стал участником специальной военной операции, в соцсетях ему написала соседка. Между мужчиной и женщиной завязалось романтическое общение.
"Когда приехал с СВО, она встретила меня в воинской части, привезла домой и соблазнила", - вспоминает боец.
Через месяц он снова ушел в командировку, во время которой переписка продолжилась. "Я реально хотел свадьбу, и семью хотел", — говорит он.
После его возвращения соседка организовала через знакомых свадьбу. А вскоре попросила мужа помочь ей купить машину. Он перевел ей 500 тысяч рублей с условием, что они даны в долг. После этого супруга пропала на четыре месяца.
"Потом встретились, прости, что так долго отсутствовала, я ошиблась, я тебя люблю. А у меня чувства — я ее ведь любил", - сказал он.
Мужчина снова ушел на СВО. И там получил очередную просьбу о деньгах. Теперь супруге понадобились 300 тысяч рублей на покупку щенков для перепродажи. После их получения она снова пропала.
"Я приезжаю с СВО, она пару раз ко мне пришла, и больше я ее не видел", — рассказал он.
Потом девушка вновь попросила денег — 100 тысяч для погашения долга перед соседями, а через месяц подала на развод и перестала отвечать на сообщения бойца, заблокировав его в соцсетях.
В разговоре с журналистами женщина отрицала, что брала деньги у участника СВО в долг.
Ранее сообщалось, что нижегородцев предупредили о новой мошеннической схеме с вымышленными долгами за услуги ЖКХ.
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