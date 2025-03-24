Нижегородцы потеряли 9 млн рублей, инвестировав в "криптовалюту" Происшествия

В Нижнем Новгороде два местных жителя стали жертвами мошенников, пытаясь инвестировать в криптовалюту. В результате они лишились более 9 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В полицию обратился 68-летний пенсионер, который рассказал, что на протяжении двух недель ему звонил неизвестный, представлявшийся сотрудником инвестиционной компании. Звонивший убеждал мужчину вложить деньги в криптовалюту, обещая высокий доход без значительных усилий.

Поверив в возможность быстрой прибыли, пенсионер перевел на указанные счета 3 809 000 рублей из своих накоплений, а затем занял у знакомых еще 2 000 000 рублей и также отправил их мошенникам. В итоге он потерял 5 809 000 рублей.

Еще одной жертвой аферистов стал 27-летний машинист из Сормовского района. Сначала он перевел мошенникам 20 000 рублей, а затем оформил кредит на 3 462 000 рублей и также отправил средства на указанные реквизиты. В результате мужчина лишился 3 482 000 рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие.