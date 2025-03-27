Лжесотрудники вуза выманили у нижегородской студентки 200 тысяч рублей Происшествия

В Нижнем Новгороде 20-летняя студентка стала жертвой мошенников, которые выдали себя за сотрудников вуза, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

По словам потерпевшей, ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками учебной части и банка. Под предлогом прохождения некоего тестирования злоумышленники убедили девушку, что с ее счета пытаются провести подозрительную операцию.

Мошенники настояли на том, чтобы она сняла все свои денежные средства с банковских карт и перевела их на "безопасный" счет. В результате обманутая нижегородка лишилась 200 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, 71-летний декан академии перевёл 1,2 млн рублей аферистам, которые представились его начальством.