Путепровод построят на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области Общество

Проект по возведению путепровода через железную дорогу на 347-м км трассы М-7 "Волга" в Володарском районе включен в план дорожных работ на ближайшие пять лет. Информация об этом содержится в распоряжении правительства РФ.

Объект расположится около железнодорожной станции Чичерево. Строительство планируется завершить к 2031 году.

За реализацию проекта отвечает федеральное казённое учреждение "Упрдор Москва — Нижний Новгород". Общая стоимость работ составит 1,94 млрд рублей.

Согласно документу, в 2029-2030 годах из федерального бюджета на строительство выделят 458,3 млн рублей. Оставшиеся 1,44 млрд направят в последующие годы.

Ранее сообщалось, что на строительство обхода Балахны выделят 900 млн рублей.