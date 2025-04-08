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Общество

Путепровод построят на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области

09 апреля 2025 18:10  [46] Общество

Проект по возведению путепровода через железную дорогу на 347-м км трассы М-7 "Волга" в Володарском районе включен в план дорожных работ на ближайшие пять лет. Информация об этом содержится в распоряжении правительства РФ.

Объект расположится около железнодорожной станции Чичерево. Строительство планируется завершить к 2031 году.

За реализацию проекта отвечает федеральное казённое учреждение "Упрдор Москва — Нижний Новгород". Общая стоимость работ составит 1,94 млрд рублей.

Согласно документу, в 2029-2030 годах из федерального бюджета на строительство выделят 458,3 млн рублей. Оставшиеся 1,44 млрд направят в последующие годы.

Ранее сообщалось, что на строительство обхода Балахны выделят 900 млн рублей.

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Теги:
Володарский район М-7 Мосты
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