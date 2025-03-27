Дорогу к нижегородскому IT-кампусу "Неймарк" построят в 2026 году Общество

Главное управление по строительству, реконструкции и капитальному ремонту (МКУ "ГУММиД") объявило о начале открытого конкурса на выбор подрядчика для строительства новой дороги в Нижнем Новгороде рядом с будущим IT-кампусом "Неймарк". Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

По данным нижегородского ГУММиД, длина дороги составит 230 метров, это будет двухполосная проезжая часть. Она соединит улицу Шевченко с проездом от Малой Ямской до дома № 17 по улице Большие Овраги.

Срок выполнения работ указан до 30 ноября 2026 года включительно. На проект выделено около 169 млн рублей из городского и областного бюджетов. Подрядчик должен обеспечить разработку проектно-изыскательской документации и выполнить постройку дороги.

Прием заявок от потенциальных исполнителей будет проходить до 21 апреля. А итоги конкурса должны подвести 24 апреля.

Отмечается, что новый участок дороги необходим для обеспечения транспортной доступности строящегося IT-кампуса "Неймарк", первая очередь которого должна быть введена в эксплуатацию уже в 2025 году.

Ранее сообщалось, что на 80% завершено строительство нижегородского IT-кампуса "Неймарк".