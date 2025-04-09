Проект 22-этажной высотки на Родионова получил одобрение экспертизы Общество

В Нижнем Новгороде одобрен проект жилого дома, который планируют построить на улице Родионова. Соответствующее заключение опубликовано на сайте ГИС ЕГРЗ.

Высотка появится рядом с домом №198. Это будет часть крупного жилого комплекса, включающего четыре 22-этажных здания, школу, детский сад и поликлинику. Работы на объекте выполнит специализированный застройщик "Хутор".

Положительное заключение экспертизы по проекту первого дома выдано 4 апреля.

Проектную документацию подготовили несколько организаций: ООО "Волгосетьпроект", "Проектриск", "Ваш дом", "Экопромпроект", Творческая мастерская архитекторов Пестова и Попова, а также научно-производственное объединение "Этра".

Ранее сообщалось, что экспертиза одобрила проект строительства двух высоток на улице Акимова в Канавине, а также многоквартирного дома на Гребном канале в Нижегородском районе.