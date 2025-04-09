Проект 22-этажной высотки на Родионова получил одобрение экспертизы

В Нижнем Новгороде одобрен проект жилого дома, который планируют построить на улице Родионова. Соответствующее заключение опубликовано на сайте ГИС ЕГРЗ.
Высотка появится рядом с домом №198. Это будет часть крупного жилого комплекса, включающего четыре 22-этажных здания, школу, детский сад и поликлинику. Работы на объекте выполнит специализированный застройщик "Хутор".
Положительное заключение экспертизы по проекту первого дома выдано 4 апреля.
Проектную документацию подготовили несколько организаций: ООО "Волгосетьпроект", "Проектриск", "Ваш дом", "Экопромпроект", Творческая мастерская архитекторов Пестова и Попова, а также научно-производственное объединение "Этра".
Ранее сообщалось, что экспертиза одобрила проект строительства двух высоток на улице Акимова в Канавине, а также многоквартирного дома на Гребном канале в Нижегородском районе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+