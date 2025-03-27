Проект строительства двух домов на Акимова одобрен экспертизой Общество

Проектно-сметная документация на строительство двух многоквартирных домов на улице Сергея Акимова в Нижнем Новгороде успешно прошла негосударственную экспертизу.

Согласно записи в официальном реестре от 8 апреля 2025 года, экспертизу провела компания "Научно-исследовательский центр "Экспертиза" из города Иваново.

Речь идет о домах №5.1 и №6.1 по генеральному плану, которые будут включать встроенные помещения общественного назначения. Новостройки планируется возвести напротив существующих домов №42, 43, 48, 55 и 56 по улице Акимова.

Застройщиком проекта выступает ООО "СЗ "Хутор". Разработкой проектной документации занимались две компании: нижегородское ООО "Кальдера" и московское ООО "Интраград".

Ранее стало известно, что застройщик ООО "СЗ "Хутор" предлагает реализацию проекта в формате КРТ, с одновременным возведением социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. При этом жители 5-го микрорайона Мещерского озера уже выступили против строительства данного ЖК.