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Общество

Госэкспертиза одобрила строительство многоквартирного дома на Гребном канале

03 апреля 2025 13:38  [1] Общество

Проект многоквартирного дома со встроенными общественными помещениями и парковкой на Гребном канале в Нижнем Новгороде получил положительное заключение госэкспертизы.

Как сообщается на портале ГИС ЕГРЗ, объект возведут напротив домов №№321-533 в слободе Подновье в Нижегородском районе. Застройщиком выступает ООО "СЗ "Берег".

Положительное заключение выдано 2 апреля 2025 года. Экспертизу выполнило московское ООО "Проммаш Тест Экспертиза".  

Проектную документацию готовили ООО "Байкалпроджект" (Москва), ООО "Центр сертификации Татсерт" (Казань), и ООО "АСБ "Парсек" (Нижний Новгород).

Ранее сообщалось, что проект планировки под застройку территории набережной Гребного канала утвердили в нижегородском минграде.

Напомним также, что минград Нижегородской области разрешил строительство гостиницы в Подновье.

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Теги:
Гребной канал Жилье Строительство
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