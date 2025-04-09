Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
10 апреля 2025 12:15  [51] Нижегородца судят за многолетнее насилие над падчерицей
10 апреля 2025 11:45  [98] Нижегородка фиктивно прописала в своей квартире 9 мигрантов
10 апреля 2025 11:36  [114] Зарезавшая петуха в парке Кулибина нижегородка совершает ритуалы у квартиры мужа
10 апреля 2025 10:32  [137] Экс-директора "Дома творчества" в Дивееве обвинили в хищении премий у подчинённых
10 апреля 2025 09:45  [211] Пешехода насмерть сбили ночью в Сеченовском районе
10 апреля 2025 09:29  [455] Суд утвердил 9 лет колонии экс-участнику украинского нацбата из Арзамаса
10 апреля 2025 09:00  [324] Момент наезда поезда на пешехода в Выксе попал на видео
10 апреля 2025 08:17  [223] Поезд отрезал конечности невнимательному пешеходу в Выксе
09 апреля 2025 20:18  [331] Футболиста "Пари НН" Антона Мухина избили во Владивостоке
09 апреля 2025 18:52  [342] Два жителя Арзамасского района погибли в зоне СВО
Происшествия

Зарезавшая петуха в парке Кулибина нижегородка совершает ритуалы у квартиры мужа

10 апреля 2025 11:36  [114] Происшествия
Зарезавшая петуха в парке Кулибина женщина сыплет землю и соль у дверей мужа

Фото: скриншот программы "Кстати..."

Устроившая жертвоприношение в парке Кулибина в Нижнем Новгороде женщина также сыплет могильную землю и соль у дверей квартиры мужа. Об этом мужчина рассказал журналистам телеканала "Кстати..." (16+).

По его словам, жена раньше обращалась к различным "магам", которые якобы утверждали, что у него есть другая женщина.

"Раньше покупала водку, относила на перекресток, черные свечи жгла. Я в это не вникал, но когда узнал, что моя фотография была в парке, где она резала петуха — это уже ни в какие ворота", — говорит мужчина.

Он считает, что действия супруги вызваны не любовью, а навязчивым желанием не позволить ему уйти. Он хочет развестись с ней, но женщина с этим не согласна. 

Мужчина утверждает, что неоднократно обращался в полицию, однако реакции не последовало. Полицейские сказали звонить, только если будет прямая угроза его здоровью или жизни. 

Соседи тоже обеспокоены происходящим. Одна из жительниц рассказала, что боится за своего ребенка и внуков.

Сама женщина отказалась разговаривать с журналистами.

Ранее сообщалось, что нижегородец во время ночной прогулки с собакой задержал женщину, совершавшую жертвоприношение в парке имени Кулибина. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Новости по теме
27 марта 2025 19:17  [911] Ритуалы черной магии проводят на кладбище домашних животных в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото интерьеров Дома труда после реставрации
09 апреля 2025 18:53Дворец труда после реставрации: как переплелись история и современность
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph