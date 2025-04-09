Зарезавшая петуха в парке Кулибина нижегородка совершает ритуалы у квартиры мужа

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Устроившая жертвоприношение в парке Кулибина в Нижнем Новгороде женщина также сыплет могильную землю и соль у дверей квартиры мужа. Об этом мужчина рассказал журналистам телеканала "Кстати..." (16+).
По его словам, жена раньше обращалась к различным "магам", которые якобы утверждали, что у него есть другая женщина.
"Раньше покупала водку, относила на перекресток, черные свечи жгла. Я в это не вникал, но когда узнал, что моя фотография была в парке, где она резала петуха — это уже ни в какие ворота", — говорит мужчина.
Он считает, что действия супруги вызваны не любовью, а навязчивым желанием не позволить ему уйти. Он хочет развестись с ней, но женщина с этим не согласна.
Мужчина утверждает, что неоднократно обращался в полицию, однако реакции не последовало. Полицейские сказали звонить, только если будет прямая угроза его здоровью или жизни.
Соседи тоже обеспокоены происходящим. Одна из жительниц рассказала, что боится за своего ребенка и внуков.
Сама женщина отказалась разговаривать с журналистами.
Ранее сообщалось, что нижегородец во время ночной прогулки с собакой задержал женщину, совершавшую жертвоприношение в парке имени Кулибина.
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