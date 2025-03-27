Нижегородку застукали за жертвоприношением в парке Кулибина Происшествия

Фото: скриншот программы "Кстати..."

Житель Нижнего Новгорода во время ночной прогулки с собакой задержал женщину, которую он заподозрил в совершении жертвоприношения в парке имени Кулибина. Об этом сообщили в телепрограмме "Кстати…" (16+).

Инцидент произошёл на одном из перекрёстков парковых дорожек. Мужчина заметил женщину, сидевшую на земле, и решил подойти ближе. Там он обнаружил обезглавленного петуха, окровавленную чёрно-белую фотографию молодого человека и деревянную дощечку, на которой, по его словам, женщина проводила обряд.

Очевидец попытался задержать женщину, но она стала вырываться и он пообещал отдать видеосъемку, а также атрибуты ритуала правоохранительным органам. По его словам, он уже не впервые обращался к правоохранителям по поводу странных находок в этом парке. Он не раз замечал признаки проведения ритуалов: следы крови, останки животных и фотографии неизвестных людей. Мужчина считает, что парк притягивает любителей ритуалов потому, что расположен на месте бывшего кладбища, а рядом находится часовня.

Ранее сообщалось, что ритуалы черной магии проводят на кладбище домашних животных в Нижнем Новгороде.