Ритуалы черной магии проводят на кладбище домашних животных в Нижнем Новгороде

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Неизвестные проводят ритуалы черной магии на кладбище домашних животных в Автозаводском районе. Об этом сообщает программа "Кстати…" (16+).
Нижегородцы, похоронившие своих питомцев на этом кладбище, заметили, что некоторые могилы раскопаны, вокруг рассыпана крупа и карты таро, где-то даже лежат кости. На могилах также находили лапки и коробку с останками.
"Собаки так не копают, только лопатой можно так раскопать", - рассказала хозяйка одного из захороненных животных.
Рядом с одной из раскопанных могил очевидцы нашли тело кошки, накрытое пакетом, которое, скорее всего, выкопали из нее.
Ранее сообщалось, жители Чкаловска нашли человеческие кости на пляже Горьковского водохранилища.
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