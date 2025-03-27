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Происшествия

Ритуалы черной магии проводят на кладбище домашних животных в Нижнем Новгороде

27 марта 2025 19:17  [80] Происшествия

Фото: скриншот программы "Кстати..."

Неизвестные проводят ритуалы черной магии на кладбище домашних животных в Автозаводском районе. Об этом сообщает программа "Кстати…" (16+).

Нижегородцы, похоронившие своих питомцев на этом кладбище, заметили, что некоторые могилы раскопаны, вокруг рассыпана крупа и карты таро, где-то даже лежат кости. На могилах также находили лапки и коробку с останками.

"Собаки так не копают, только лопатой можно так раскопать", - рассказала хозяйка одного из захороненных животных.

Рядом с одной из раскопанных могил очевидцы нашли тело кошки, накрытое пакетом, которое, скорее всего, выкопали из нее.

Ранее сообщалось, жители Чкаловска нашли человеческие кости на пляже Горьковского водохранилища.

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Теги:
Животные Кладбище Секта
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