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Мужчины в Нижегородской области все чаще берут декрет вместо жен

11 апреля 2025 09:30  [120] Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области стремительно растет число мужчин, которые оформляют отпуск по уходу за ребенком вместо своих супруг, сообщает pravda-nn.ru.

В 2024 году такой возможностью воспользовались 1635 отцов — это более чем в два раза превышает показатель предыдущего года, когда в декрет ушли 679 мужчин.

В целом в 2023 году пособие по уходу за ребенком до полутора лет в регионе получали свыше 37 тысяч человек. Из них лишь 2% составляли мужчины. В 2024 году доля отцов, решивших взять на себя заботу о малыше, выросла до 5% от общего числа получателей пособий, которых насчитывалось более 36,2 тысячи.

Тенденция сохраняется и в 2025 году. Только за первый квартал текущего года выплаты уже получили 24,6 тысячи человек, из которых 1943 — мужчины. Это рекордный показатель за все время наблюдений.

По информации Социального фонда, больше всего мужчин, находящихся в декретном отпуске, проживают в Московском и Канавинском районах Нижнего Новгорода, а также в Дзержинске, Кстове и Сарове.

Напомним, любой из родителей или других близких родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком до полутора лет, может оформить соответствующий отпуск и получать пособие. Выплата составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года и сохраняется даже при досрочном выходе на полный рабочий день.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области выросли пособия по беременности и родам, а также выплаты по уходу за ребенком до полутора лет.

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