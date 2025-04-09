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Экономика

Почти полмиллиарда уйдет на достройку ЖК "Воскресенская слобода" в Нижнем

11 апреля 2025 13:38  [117] Экономика

Правительство Нижегородской области планирует выделить 550,3 миллиона рублей на завершение строительства единственного оставшегося дома от жилого комплекса "Воскресенская слобода" в Нижнем Новгороде. Соответствующее предложение включено в проект поправок к региональному бюджету на 2025 год, подготовленных губернатором Глебом Никитиным в апреле.

Речь идет о многоквартирном доме, который находится в границах улиц Шевченко, 3-й Ямской и Большие овраги — недалеко от нового ИТ-кампуса, возводимого в этом районе.

Выделенные средства предполагается передать публично-правовой компании "Фонд развития территорий" в качестве имущественного взноса. Эта организация занимается решением проблем обманутых дольщиков и завершением замороженных строительных проектов.

Строительство жилого комплекса "Воскресенская слобода" стартовало ещё в 2014 году. Завершение работ изначально было запланировано на 2016 год, однако сроки неоднократно переносились.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области ввели в эксплуатацию сразу несколько долгостроев: так, были сданы проблемный дом на Генкиной, девятиэтажный дом в Арзамасе.

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Теги:
Бюджет Долгострои Нижегородский район
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