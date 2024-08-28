Проект достройки проблемного дома на Июльских дней в Нижнем Новгороде прошел экспертизу Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект достройки проблемного дома на улице Июльских дней в Ленинском районе Нижнего Новгорода прошел экспертизу. Об этом сообщается в Едином реестре заключений проектной документации.

Застройщиком дома выступает нижегородское ООО "СЗ "Терминал строительные комплектации".

Проектную документацию подготовили специалисты ООО "Комплексные инженерные решения" (г. Нижний Новгород) и ивановское ООО "Научно-инженерное предприятие проектирование".

Отметим, что ранее строительством дома на улице Июльских дней в Нижнем Новгороде занималось ЗАО "Текс", но в 2018 году Арбитражный суд признал застройщика банкротом.

Напомним, рабочую группу создали по поручению главы региона Глеба Никитина для помощи дольщикам долгостроя на улице Июльских дней.

Также ранее сообщалось, что в апреле 2024 года Арбитражный суд Нижегородской области передал права на достройку дома на улице Июльских дней ООО "СЗ "Терминал строительные комплектации" (входит в группу компаний "Жилстрой-НН"). Проблемный дом на улице Июльских дней в Нижнем Новгороде планируется достроить в 2025 году.