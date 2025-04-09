Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами Общество

Фото: ЦУР Нижегородской области

Жителей Нижегородской области предостерегли от новой волны интернет-мошенничества, которая активно распространяется в сети. Речь идет о фишинговых письмах — поддельных сообщениях, замаскированных под официальную корреспонденцию.

Как сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона, такие письма внешне напоминают уведомления от государственных учреждений, банков, крупных компаний или портала "Госуслуги". Однако внутри содержится ссылка на фальшивый сайт, созданный для кражи персональных данных.

Цель злоумышленников — получить доступ к логинам, паролям, банковским картам и другим конфиденциальным сведениям пользователей.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов подчеркнул, что фишинговые ссылки распространяются не только через электронную почту. Они могут появляться в мессенджерах, социальных сетях, рекламных баннерах, push-уведомлениях и всплывающих окнах.

По словам министра, мошеннические письма часто содержат информацию о якобы выигранном призе, выгодной акции, положенной выплате или просьбе сменить пароль. Иногда сообщение может выглядеть как личное письмо от знакомого, но с подозрительного адреса.

"Призываем жителей быть внимательными: проверяйте адреса отправителей, не открывайте сомнительные вложения и не устанавливайте программы из непроверенных источников", — отметил Александр Синелобов.

Пожаловаться на фишинговый сайт можно через портал "Госуслуги". После проверки доступ к вредоносному ресурсу будет ограничен.

Дополнительную информацию о методах мошенников и способах защиты можно найти на официальных страницах министерства в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что мошенники создали фейковый аккаунт депутата думы Нижнего Новгорода Руслана Станчева.