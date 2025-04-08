Нижегородка потеряла 284 тысячи рублей при попытке заработать в интернете Происшествия

Жительница города Навашино в Нижегородской области стала жертвой мошенников при попытке заработать в продвижении товаров на маркетплейсе, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Женщине в одном из мессенджеров написал неизвестный, представившийся работодателем. Он предложил ей удаленную подработку: ставить лайки на определенные товары, чтобы повысить их рейтинг на торговой площадке. За выполнение заданий нижегородке обещали денежное вознаграждение.

Кроме того, мошенник убедил потерпевшую переводить деньги на указанные реквизиты якобы для выкупа товаров с последующим возвратом и получением процента от суммы.

После того как нижегородка отправила 284 тысячи рублей, связь с "работодателем" прервалась. Обещанного дохода женщина так и не получила.

В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее сообщалось, что нижегородка обманула на 900 тысяч рублей своего супруга-участника СВО.