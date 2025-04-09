"Нител" запустил новый производственный корпус в Канавине Экономика

Фото: Александр Воложанин

АО "Нител" получило официальное разрешение на ввод в эксплуатацию нового производственного корпуса, построенного в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена в документах на сайте регионального минстроя.

Разрешение на строительство объекта предприятие оформило в начале февраля 2024 года. Новый корпус расположен по адресу улица Вторчермета, 1д, корпус 1.

В новом здании будет налажено производство крупногабаритных конструкций.

Напомним, что основной производственный комплекс "Нитела" продолжает функционировать на проспекте Гагарина.