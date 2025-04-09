Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
11 апреля 2025 12:44  [40] Помощник президента РФ Николай Патрушев и полпред Игорь Комаров посетили "Порт Тольятти"
11 апреля 2025 12:23  [159] "Нител" запустил новый производственный корпус в Канавине
11 апреля 2025 11:37  [89] Нижегородцы могут получить грант на свои научные проекты в рамках конкурса "Студенческий стартап"
11 апреля 2025 11:36  [90] Нижегородские компании могут начать поставки композитных и геосинтетических материалов, бетонных изделий в Дагестан
11 апреля 2025 11:14  [123] Участок Казанского съезда хотят отремонтировать за 18,6 млн рублей
11 апреля 2025 10:13  [34] Развитие мультимодальных логистических центров обсудили в Тольятти
11 апреля 2025 09:17  [171] "Строительные технологии" пополнили реестр недобросовестных подрядчиков
10 апреля 2025 20:00  [285] Инвесторы высоко оценили работу Корпорации развития Нижегородской области в первом квартале
10 апреля 2025 19:30  [346] Нижегородские власти разъяснили нюансы нового законопроекта о продаже алкоголя
10 апреля 2025 17:45  [520] Предприятие тяжелой промышленности появится в Автозаводском районе
Экономика

"Нител" запустил новый производственный корпус в Канавине

11 апреля 2025 12:23  [159] Экономика
Нител запустил новый производственный корпус в Канавине

Фото: Александр Воложанин

АО "Нител" получило официальное разрешение на ввод в эксплуатацию нового производственного корпуса, построенного в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена в документах на сайте регионального минстроя.

Разрешение на строительство объекта предприятие оформило в начале февраля 2024 года. Новый корпус расположен по адресу улица Вторчермета, 1д, корпус 1.

В новом здании будет налажено производство крупногабаритных конструкций.

Напомним, что основной производственный комплекс "Нитела" продолжает функционировать на проспекте Гагарина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Производство Промышленность
Поделиться:
Новости по теме
01 марта 2025 11:31  [841] Завод по производству сыров с голубой плесенью построили в Городецком округе
30 августа 2024 11:34  [1617] Две компании направят на реализацию своих проектов в ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске 20 млрд рублей
12 апреля 2024 14:11  [1196] Новый бетонный завод построили в Дзержинске
26 января 2024 13:21  [1453] Новый цех по выпуску стекла построили на Бору в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото интерьеров Дома труда после реставрации
09 апреля 2025 18:53Дворец труда после реставрации: как переплелись история и современность
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph