"Нител" запустил новый производственный корпус в Канавине

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АО "Нител" получило официальное разрешение на ввод в эксплуатацию нового производственного корпуса, построенного в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена в документах на сайте регионального минстроя.
Разрешение на строительство объекта предприятие оформило в начале февраля 2024 года. Новый корпус расположен по адресу улица Вторчермета, 1д, корпус 1.
В новом здании будет налажено производство крупногабаритных конструкций.
Напомним, что основной производственный комплекс "Нитела" продолжает функционировать на проспекте Гагарина.
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