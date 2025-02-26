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Бизнес

Завод по производству сыров с голубой плесенью построили в Городецком округе

01 марта 2025 11:31  [33] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В деревне Курцево Городецкого муниципального округа Нижегородской области открылся новый цех по производству сыров с голубой плесенью. Его построило ООО "Городецкая сыроварня" при господдержке.  

Производственная мощность предприятия составит 600 тонн сыра в год. В сутки здесь будут перерабатывать 15 тонн молока, а общий объём выпуска составит 1,7 тонны продукции. На новом производстве создано 38 рабочих мест.  

В церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.  

Реализация проекта началась в октябре 2023 года. Общий объём инвестиций составил 330 млн рублей, из которых 297 млн – заемные средства, привлечённые по программе льготного кредитования.  

Как пояснил министр сельского хозяйства Николай Денисов, по федеральной программе предприятие получило кредит под 12,5% годовых, а по областной программе ставка была снижена ещё на 6%. В результате для сыроварни итоговая процентная ставка составила 6,5%.  

Цех оснащён современными камерами первичного и вторичного созревания, которые необходимы для производства сыров с голубой плесенью.  

Предприятие планирует выпускать около 10 видов продукции, среди которых стилтон, шропшир, горгонзола, блю чиз и другие.  

"Производство таких сыров – сложный процесс. Голубая плесень требует особых условий созревания, а сам процесс занимает от 60 до 90 дней. Мы ставим перед собой задачу выйти в лидеры по производству сыров с голубой плесенью в России", – рассказал директор "Городецкой сыроварни" Андрей Иванов-Антонов.  

По данным минсельхоза Нижегородской области, в 2024 году производство сыров в регионе выросло на 14% по сравнению с 2023 годом и составило 8 тыс. тонн.  

На данный момент в области работает более 20 организаций, занимающихся производством сыров. Ожидается, что запуск нового предприятия укрепит позиции региона в отрасли.  

Выход на проектную мощность производства запланирован на конец 2025 года.

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Теги:
Городецкий район Завод Продовольствие
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