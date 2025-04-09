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Общество

Киберполиция предупредила, что голосовые сообщения повышают риски спуфинга

11 апреля 2025 15:36  [89] Общество
Киберполиция предупредила, что голосовые сообщения повышают риски спуфинга

Фото: с сайта unsplash.com

Использование голосовых сообщений может облегчить работу мошенников, если они получат доступ к аккаунту в мессенджерах WhatsApp или Telegram. Об этом предупредили в киберполиции России, сообщает телеканал "360".

Злоумышленники могут воспользоваться образцом голоса пользователя и с помощью нейросетей создать аудиозаписи с любым текстом. Алгоритмы ИИ анализируют образцы голоса, найденные в истории переписки в скомпрометированном аккаунте, и на их основе генерируют реалистичные голосовые записи.

Затем эти сообщения, чаще всего в виде запросов о финансовой помощи, от имени владельца учётной записи рассылаются всем его контактам.

Такие действия называются спуфингом (от английского spoof — "обман, подделка") — это кибератака, при которой мошенники маскируются под других людей или компании.

Кроме того, преступники могут использовать видеозаписи с фронтальной камеры для создания поддельных изображений, известных как дипфейки.

Напомним, аферисты с помощью дипфейка развели нижегородского бизнесмена на 2,5 млн долларов.

Ранее сообщалось, что мошенники ачали использовать записи с автоответчиков для создания дипфейков.

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Теги:
Кибербезопасность Мошенничество Социальные сети
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