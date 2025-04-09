Снег и заморозки могут вернуться в Нижегородскую область в апреле Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области в конце апреля вновь возможны снегопады. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева в беседе с ИА "НТА-Приволжье".

По её словам, причиной возврата зимней погоды станут холодные воздушные массы, поступающие с севера, как и на текущей неделе. Именно они принесут в регион осадки и понижение температуры.

Мокеева подчеркнула, что такие погодные колебания для апреля не являются аномалией. Этот месяц традиционно отличается нестабильностью: резкие смены температур, снег и заморозки вполне соответствуют климатическим особенностям весеннего сезона в регионе.

По её словам, причина, по которой нынешняя погода воспринимается как необычная, заключается в том, что март был аномально тёплым. На его фоне апрельские похолодания кажутся особенно резкими.

Архивные данные подтверждают, что подобные явления уже происходили ранее. Так, 1 апреля 1963 года в Горьком (ныне — Нижний Новгород) температура воздуха опустилась до −19 °C. А 24 июня 1983 года в регионе даже наблюдался снегопад.

Согласно предварительным прогнозам, в ближайшие дни в области сохранится пасмурная погода. Температура воздуха будет на 5–7 градусов ниже климатической нормы. В конце месяца не исключены осадки в виде снега.

Ранее синоптик Мокеева сообщила НИА "Нижний Новгород" о грядущем потеплении.