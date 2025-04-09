Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 апреля 2025 11:18  [42] Создание сайтов в Нижнем Новгороде: преимущества работы с профессионалами
11 апреля 2025 11:00  [94] Еще одни снежные выходные ждут нижегородцев в апреле
11 апреля 2025 10:49  [89] Валежный усач и березовый рогачик пополнили Красную книгу Нижегородской области
11 апреля 2025 10:33  [114] Новые ограничения ждут нижегородцев в районе площади Лядова с 6 мая
11 апреля 2025 10:13  [112] Аллею хотят высадить на месте скульптуры "Прорыв" в Нижнем Новгороде
11 апреля 2025 09:45  [171] Нижегородские ветераны получат по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы
11 апреля 2025 09:30  [228] Мужчины в Нижегородской области все чаще берут декрет вместо жен
11 апреля 2025 09:06  [156] Институт демографического развития запускает Telegram-сервис для будущих родителей
10 апреля 2025 20:30  [302] Почти 310 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию с начала года
10 апреля 2025 18:35  [226] Евгений Люлин принял участие в открытии всероссийской конференции "Будущее сильной России"
Общество

Еще одни снежные выходные ждут нижегородцев в апреле

11 апреля 2025 11:00  [94] Общество
Холодными и со снегом будут выходные в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

Выходные в Нижнем Новгороде будут холодными и со снегом. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода". 

По прогнозу синоптиков, утром и днем 12 апреля ожидается небольшой снег, столбики термометров опустятся до +3 градусов. Ночью будет около 0 градусов. 

В воскресенье, 13 апреля, будет чуть теплее. Утром пройдет небольшой снег, а к вечеру прояснится. Днем воздух прогреется до +4 градусов, ночью — до +1. 

Ранее сообщалось, что потепление может прийти в Нижний Новгород на следующей неделе, а в конце апреля в столицу Приволжья вновь может вернуться снег. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
весна Погода Прогноз
Поделиться:
Новости по теме
06 апреля 2025 10:15  [702] Нижний Новгород завалило снегом – видео
02 апреля 2025 11:28  [518] Нижегородцам не стоит ждать резкого потепления в апреле
01 апреля 2025 14:39  [482] Синоптики рассказали о температурных рекордах марта в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото интерьеров Дома труда после реставрации
09 апреля 2025 18:53Дворец труда после реставрации: как переплелись история и современность
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph