Еще одни снежные выходные ждут нижегородцев в апреле

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Выходные в Нижнем Новгороде будут холодными и со снегом. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".
По прогнозу синоптиков, утром и днем 12 апреля ожидается небольшой снег, столбики термометров опустятся до +3 градусов. Ночью будет около 0 градусов.
В воскресенье, 13 апреля, будет чуть теплее. Утром пройдет небольшой снег, а к вечеру прояснится. Днем воздух прогреется до +4 градусов, ночью — до +1.
Ранее сообщалось, что потепление может прийти в Нижний Новгород на следующей неделе, а в конце апреля в столицу Приволжья вновь может вернуться снег.
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