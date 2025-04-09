Гибель рабочего на производстве картона в Канавине закончилась уголовным делом Происшествия

В Канавинском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области, расследование ведёт следователь районного следственного отдела. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, трагедия произошла 10 апреля 2025 года в картоноделательном цехе одного из предприятий, расположенного в Канавинском районе.

Во время заправки заправочной полосы картоноделательной машины 32-летний накатчик получил телесные повреждения. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на предприятии.

Ранее сообщалось, что этим несчастным случаем заинтересовалась трудовая инспекция.