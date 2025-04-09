Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
11 апреля 2025 15:28  [96] Падение нижегородского рабочего с высоты 4-х метров привело к проверке Роструда
11 апреля 2025 14:08  [191] Гендиректора компании "Хлеб" арестовали за незаконное размещение мигрантов
11 апреля 2025 13:20  [195] Нижегородские полицейские накрыли 8 наркопритонов в регионе
11 апреля 2025 13:06  [232] Три кошки и две собаки заживо сгорели в Нижнем Новгороде
11 апреля 2025 12:18  [311] Рабочего затянуло в станок в Нижнем Новгороде — мужчина погиб на месте
11 апреля 2025 11:37  [279] Четырех изнасиловавших должницу женщин осудят в Нижегородской области
11 апреля 2025 10:25  [196] Нижегородец чуть не ослеп из-за контактных линз
11 апреля 2025 10:00  [242] Нижегородского экс-чиновника Бортникова решили оставить в СИЗО до 9 июня
10 апреля 2025 19:15  [432] Что известно об обстреле автобуса из пневматики на Бору
10 апреля 2025 18:46  [465] Два 18-летних нижегородца получили реальный срок за фейки о ВС РФ
Происшествия

Падение нижегородского рабочего с высоты 4-х метров привело к проверке Роструда

11 апреля 2025 15:28  [96] Происшествия

В Сормовском районе Нижнего Новгорода проводится проверка по факту несчастного случая, произошедшего на строительной площадке.

По предварительным данным, днем 9 апреля на объекте, расположенном на улице Щербакова, 50-летний рабочий упал с высоты около четырех метров во время выполнения своих обязанностей.

Мужчина получил множественные травмы. Его срочно доставили в больницу, где врачи квалифицировали состояние пациента как тяжелое.

Как отметил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, гострудинспекция организовала взаимодействие с соответствующими структурами. По словам руководителя ведомства, выясняются все обстоятельства произошедшего, а также проверяется наличие официальных трудовых отношений между работником и работодателем.

Напомним, что на предприятии в Нижнем Новгороде сотрудника затянуло в станок во время работы, мужчина погиб.

Также сообщалось, что электромонтер умер в Кстове Нижегородской области во время работы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда несчастный случай Сормовский район
Поделиться:
Новости по теме
07 апреля 2025 15:28  [505] 54-летний водитель администрации Дивеева умер на работе
28 марта 2025 17:58  [778] Травмирование электромонтера в "Океанисе" закончилось уголовным делом
22 марта 2025 16:50  [1102] Охранник умер на железной дороге в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото интерьеров Дома труда после реставрации
09 апреля 2025 18:53Дворец труда после реставрации: как переплелись история и современность
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph