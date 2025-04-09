Падение нижегородского рабочего с высоты 4-х метров привело к проверке Роструда Происшествия

В Сормовском районе Нижнего Новгорода проводится проверка по факту несчастного случая, произошедшего на строительной площадке.

По предварительным данным, днем 9 апреля на объекте, расположенном на улице Щербакова, 50-летний рабочий упал с высоты около четырех метров во время выполнения своих обязанностей.

Мужчина получил множественные травмы. Его срочно доставили в больницу, где врачи квалифицировали состояние пациента как тяжелое.

Как отметил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, гострудинспекция организовала взаимодействие с соответствующими структурами. По словам руководителя ведомства, выясняются все обстоятельства произошедшего, а также проверяется наличие официальных трудовых отношений между работником и работодателем.

Напомним, что на предприятии в Нижнем Новгороде сотрудника затянуло в станок во время работы, мужчина погиб.

Также сообщалось, что электромонтер умер в Кстове Нижегородской области во время работы.