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Происшествия

Смерть мужчины на производстве в Семенове закончилась проверкой инспекции труда

11 апреля 2025 21:00  [118] Происшествия
Смерть мужчины на производстве в Семенове закончилась проверкой инспекции труда

Гострудинспекция в Нижегородской области занялась проверкой гибели мужчины на строительной площадке в Семенове.

По предварительной информации, в ночь на 21 марта 2025 года в одноэтажном здании, расположенном на территории производственного объекта, вспыхнул пожар. В это время в нем находился 59-летний мужчина. Он отравился токсичными веществами, образовавшимися в результате горения. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, где врачи боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось — он скончался, не выходя из комы.

Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, специалисты региональной Гострудинспекции проводят проверку по факту происшествия. Также устанавливается, имелись ли официальные трудовые отношения между погибшим и работодателем.

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Теги:
Госинспекция труда несчастный случай Семенов
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