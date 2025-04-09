Смерть мужчины на производстве в Семенове закончилась проверкой инспекции труда Происшествия

Гострудинспекция в Нижегородской области занялась проверкой гибели мужчины на строительной площадке в Семенове.

По предварительной информации, в ночь на 21 марта 2025 года в одноэтажном здании, расположенном на территории производственного объекта, вспыхнул пожар. В это время в нем находился 59-летний мужчина. Он отравился токсичными веществами, образовавшимися в результате горения. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, где врачи боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось — он скончался, не выходя из комы.

Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, специалисты региональной Гострудинспекции проводят проверку по факту происшествия. Также устанавливается, имелись ли официальные трудовые отношения между погибшим и работодателем.