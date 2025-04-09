Работники АПЗ собрали гумпомощь для города Кременная в ЛНР Общество

Работники Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина приняли участие в сборе гуманитарной помощи для города Кременная Луганской народной республики.

За полтора месяца общими усилиями собрали около 800 тыс. рублей, из них 368 тыс. рублей – приборостроители. На эти средства приобретены холодильники, телевизоры, три генератора, двухконтурный котел, средства гигиены, медикаменты, собраны продуктовые наборы. От АПЗ дополнительно выделено восемь ранцевых огнетушителей. Транспорт предоставило ООО "ПрестижСервисГрупп".

2 апреля груз к месту назначения доставил председатель профсоюзной организации АПЗ, председатель Координационного совета профсоюзов г.о.г. Арзамас Александр Тюрин.

К нему в феврале обратилась заместитель главы администрации Кременского муниципального округа ЛНР Ирина Смага с просьбой оказать поддержку в приобретении вещей для пункта временного пребывания граждан. Город Кременная находится рядом с зоной боевых действий и сильно пострадал. Сейчас необходимо восстановить хостел на 15 человек для размещения в нем людей, оставшихся без жилья.

Приборостроители откликнулись на просьбу. К ним подключились ветераны завода, а также другие предприятия и организации города, детские сады и школы.

Александр Тюрин рассказал: "Мы доставили гуманитарный груз в тот район, где ежедневно по городу и окрестностям бьют из орудий и БПЛА по домам и машинам гражданского населения. К сожалению, здесь гибнут мирные жители и получают ранения. Благодарю всех, кто принял участие в сборе вещей и средств для жителей освобожденных территорий. Эта поддержка стала ощутимой для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации".

Благодарственные письма генеральному директору АПЗ Андрею Капустину, профсоюзной организации АПЗ, Совету ветеранов предприятия и другим участникам сбора гумпомощи передал депутат народного совета ЛНР Юрий Юров от имени главы Кременского муниципального округа Вячеслава Третьякова.

Юрий Юров, депутат народного совета ЛНР: "Выражаю благодарность всем, кто отозвался и принял участие в сборе гуманитарного груза для жителей освобожденных территорий. Отношения с Арзамасом у Кременной крепнут и развиваются. Большое спасибо жителям Арзамаса, работникам АПЗ за поддержку! Вы люди с большим сердцем. Нас разделяют сотни километров, но мы чувствуем, что вы рядом. С такой поддержкой мы обязательно победим!"

Текст: Наталья Глазунова. Фото предоставлено Александром Тюриным