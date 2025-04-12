Нижегородская область усиливает меры защиты лесов от пожаров Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

На территории лесного фонда Нижегородской области с 11 апреля начал действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

Как пояснил глава ведомства Роман Воробьёв, несмотря на недавние снегопады, погодные условия остаются переменчивыми. Под снежным покровом сохраняется сухая растительность, которая может спровоцировать возгорания с наступлением тепла.

В связи с этим сотрудники министерства и подведомственных организаций переведены на усиленный режим работы. Круглосуточное дежурство организовано на всех 43 лесопожарных станциях региона.

Особый противопожарный режим предусматривает дополнительные ограничения. В частности, при достижении четвёртого и пятого классов пожарной опасности вводится запрет на разведение костров и посещение лесов. Актуальную информацию о текущей ситуации и полный список ограничений можно найти на сайте министерства.

В ведомстве напомнили, что нарушение режима влечёт административную и уголовную ответственность. Для граждан штраф может составить до 50 000 рублей, для должностных лиц — до 90 000 рублей, для организаций — до 1 миллиона рублей. Также нарушителям придётся возместить ущерб, нанесённый лесному фонду. В случае серьёзных последствий, например, уничтожения или повреждения лесов, возможно уголовное преследование по статье 261 УК РФ.

Министерство призывает жителей области соблюдать меры противопожарной безопасности. При обнаружении возгораний или других нарушений необходимо немедленно сообщать по телефонам горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или региональной диспетчерской службы: 8 (831) 430-01-23. Звонки принимаются круглосуточно.

Ранее сообщалось, что с 4 апреля в Нижегородской области действует пожароопасный сезон.

Также напомним, что в регионе стартовал весенний сезон охоты на птиц.