Весенний сезон охоты на птиц стартовал в Нижегородской области Общество

Фото: Минлесхоз Нижегородской области

С 1 апреля на территории охотничьих угодий Нижегородской области открыт весенний сезон охоты на пернатую дичь. Об этом сообщили в региональном минлесхозе. На данном этапе разрешена охота на селезней уток с использованием живых подсадных уток.

В ведомстве напомнили о необходимости строго соблюдать установленные правила и меры предосторожности. Кроме того, уже с 11 апреля в регионе вводится особый противопожарный режим. Он предусматривает дополнительные ограничения, включая запрет на посещение лесов при установлении 4-го или 5-го класса пожарной опасности.

Перед выходом в лес охотникам рекомендовано заранее ознакомиться с картой пожарной обстановки, чтобы избежать нарушений и не подвергать риску ни себя, ни окружающую природу.

В минлесхозе также напомнили, что сроки весенней охоты зависят от зонирования территории области. В каждой зоне сезон длится 10 дней.

Так, охота на боровую дичь (глухарь, тетерев) и вальдшнепа разрешена:

в южной зоне — с 12 по 21 апреля;

в северной зоне — с 19 по 28 апреля.

Охота на водоплавающую дичь (гуси, селезни уток), за исключением охоты с подсадными утками, разрешена:

в южной зоне — с 19 по 28 апреля;

в северной зоне — с 26 апреля по 5 мая.

Весной разрешена охота исключительно на самцов: глухарей — на току с подхода, тетеревов — из укрытия на токах, вальдшнепов — на вечерней тяге, селезней — из укрытия с подсадной уткой, чучелами и манком, а также на гусей и казарок — из укрытия с использованием чучел, профилей, манных гусей и манков.

Добывать дичь в этот период разрешено только с применением охотничьего гладкоствольного длинноствольного огнестрельного оружия.

В ведомстве напомнили, что охота без соответствующих разрешений влечет административную ответственность. А в случае незаконной добычи животных может наступить уголовная ответственность, а также обязательное возмещение ущерба, причиненного объектам животного мира.

Ранее сообщалось, ограничения на любительское рыболовство и полный запрет на промышленный вылов рыбы начали действовать в регионе с 1 апреля.