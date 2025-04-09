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Экономика

Опубликован топ-5 главврачей Нижегородской области с зарплатой выше 200 тысяч

12 апреля 2025 09:31  [472] Экономика
Опубликован топ-5 главврачей Нижегородской области с зарплатой выше 200 тысяч

Нижегородский минздрав обнародовал сведения о среднемесячных доходах руководителей подведомственных медицинских учреждений за 2024 год. Данные размещены на сайте министерства. 

Самой высокооплачиваемой среди главврачей стала Эльвира Биткина, возглавляющая родильный дом №4 имени А.Ф. Добротиной в Ленинском районе. Ее средняя заработная плата составила около 314,8 тысячи рублей в месяц.

На втором месте по уровню дохода оказалась Наталия Зеляева, руководитель городской больницы №28 в Московском районе. Ее среднемесячная зарплата составила почти 272,8 тысячи рублей.

Немногим меньше — порядка 272,7 тысячи рублей — в среднем зарабатывал Сергей Богданов, главный врач областной больницы имени Н.А. Семашко.

Светлана Белозерова, возглавляющая областную детскую больницу, получала в 2024 году около 258,7 тысячи рублей в месяц. Руководитель областного центра охраны здоровья семьи и репродукции Светлана Ваганова зарабатывала почти 240,6 тысячи рублей, а Ольга Мажара, главврач инфекционной больницы №2 в Нижнем Новгороде, — 240,4 тысячи рублей.

В то же время в опубликованном списке фигурируют и те главврачи, чей доход не превышает 100 тысяч рублей в месяц. Некоторые из них получают и вовсе меньше 90 тысяч. Эти специалисты работают в учреждениях здравоохранения, расположенных в различных округах региона.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи в среднем зарабатывают 81 тысячу рублей. Также недавно выяснилось, что в регионе вырос спрос за медиков. 

При этом есть данные, что в Нижегородской области не удается найти операционных сестер даже на зарплату в 120 тысяч рублей.

 

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Теги:
Врачи Зарплата Здравоохранение
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