Спрос на врачей и страховщиков увеличился в Нижегородской области Общество

За месяц в Нижегородской области вырос спрос на специалистов в сферах страхования, медицины и фармацевтики, а также общепита и туризма. Такие данные приводит сервис hh.ru.

Всего за 30 дней работодатели региона разместили около 40 тысяч вакансий. Наибольшее число предложений — более 6,4 тысячи или 16% от общего объёма — пришлось на сферу продаж и клиентского сервиса. На втором месте — рабочие специальности (почти 5 тысяч вакансий, 12%), на третьем — производственные предприятия и заводы (свыше 4,5 тысячи вакансий, 11%).

Наиболее заметный рост спроса произошёл в сфере страхования — количество вакансий в этом направлении увеличилось на 16%. Также выросла потребность в специалистах медицины и фармацевтики, в работниках общепита и туризма — в обеих сферах прирост составил по 2%.

Одновременно с этим в ряде отраслей наблюдается снижение активности. Так, в строительстве и недвижимости спрос на новых сотрудников сократился на 11%. В HR-сфере падение составило 4%, что может быть связано с приостановкой ряда проектов и пересмотром кадровых стратегий на 2025 год.

По итогам 2024 года две трети нижегородских компаний допускали изменения в численности персонала в 2025 году. При этом каждая пятая организация заявляла о возможных сокращениях.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата врача в Нижегородской области на начало апреля 2025 года составила 81 тысячу рублей. Также стало известно, что больницы региона столкнулись с нехваткой кадров, в частности, в учреждениях не хватает медсестёр.