Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было

В Нижнем Новгороде на сцене театра оперы и балета имени А.С. Пушкина состоялась долгожданная премьера новой версии бессмертного балета Петра Чайковского "Лебединое озеро" (6+).
Постановку представил хореограф и солист Мариинского театра Александр Сергеев, предложив зрителям свежий взгляд на классическую историю любви Одетты и Зигфрида. Вдохновившись оригинальной партитурой 1877 года, постановочная группа отказалась от позднейших музыкальных вставок, вернувшись к замыслу самого композитора.
Зрителей ждал не только обновлённый музыкальный облик балета, но и переосмысленная драматургия. В центре внимания — внутренний мир принца Зигфрида, его сомнения, выбор и ответственность. Особое внимание уделено и женским образам: партии Одетты и Одиллии исполняют разные балерины, а героиня в черном — не антагонист, а самостоятельный и многослойный персонаж.
Визуальное оформление спектакля также заслуживает отдельного упоминания. Художник Леонид Алексеев создал выразительные декорации, вдохновлённые живописью Каспара Давида Фридриха, и костюмы, подчеркивающие атмосферу романтической драмы.
Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.
Фото: Александр Воложанин
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