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Культура и отдых

Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было

12 апреля 2025 11:33  [88] Культура и отдых

В Нижнем Новгороде на сцене театра оперы и балета имени А.С. Пушкина состоялась долгожданная премьера новой версии бессмертного балета Петра Чайковского "Лебединое озеро" (6+). 

Постановку представил хореограф и солист Мариинского театра Александр Сергеев, предложив зрителям свежий взгляд на классическую историю любви Одетты и Зигфрида. Вдохновившись оригинальной партитурой 1877 года, постановочная группа отказалась от позднейших музыкальных вставок, вернувшись к замыслу самого композитора.

Зрителей ждал не только обновлённый музыкальный облик балета, но и переосмысленная драматургия. В центре внимания — внутренний мир принца Зигфрида, его сомнения, выбор и ответственность. Особое внимание уделено и женским образам: партии Одетты и Одиллии исполняют разные балерины, а героиня в черном — не антагонист, а самостоятельный и многослойный персонаж.

Визуальное оформление спектакля также заслуживает отдельного упоминания. Художник Леонид Алексеев создал выразительные декорации, вдохновлённые живописью Каспара Давида Фридриха, и костюмы, подчеркивающие атмосферу романтической драмы. 

Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Александр Воложанин

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Новое Лебединое озеро
Новое Лебединое озеро
Новое Лебединое озеро
Новое Лебединое озеро
Новое Лебединое озеро
Новое Лебединое озеро
Новое Лебединое озеро
Новое Лебединое озеро
Новое Лебединое озеро
Новое Лебединое озеро
Новое Лебединое озеро
Новое Лебединое озеро
Новое Лебединое озеро
Новое Лебединое озеро
Новое Лебединое озеро
Новое Лебединое озеро
Новое Лебединое озеро
Новое Лебединое озеро
Новое Лебединое озеро
Новое Лебединое озеро
Новое Лебединое озеро
Новое Лебединое озеро
Новое Лебединое озеро
Новое Лебединое озеро

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Теги:
Искусство Премьера Театр
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Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
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