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Общество

Еще один участок открыли для проезда на Бекетова после ремонта трамвайных путей

12 апреля 2025 19:00  [104] Общество
Еще один участок открыли для проезда на Бекетова после ремонта трамвайных путей

Фото: ООО "Экологические проекты"

В Нижнем Новгороде завершён очередной этап модернизации трамвайной инфраструктуры на улице Бекетова. Участок от дома №72 до улицы Уссурийской вновь открыт для движения транспорта после переустройства путей и обновления дорожного покрытия.

Как сообщили в компании "Экологические проекты", работы на этом отрезке завершены досрочно. Изначально асфальтирование планировалось начать в мае, однако благоприятные погодные условия позволили приступить к укладке раньше. Несмотря на кратковременное похолодание в начале апреля, которое приостановило процесс, ремонтные бригады оперативно возобновили работы при улучшении температуры.

"Сейчас на объекте работают три бригады — всего 17 человек. Задействовано девять единиц техники", — отметил директор ООО "Экологические проекты" Евгений Грабовский.

Ранее движение по улице Бекетова было восстановлено на участке от улицы Кузнечихинской до дома №72. Общая протяжённость реконструируемого трамвайного пути от улицы Кузнечихинской до улицы Нартова составляет 4,4 километра.

Ремонтные работы стартовали в октябре 2024 года и ведутся потоковым методом, включая зимний период. На сегодняшний день завершено устройство верхнего строения пути. В финальной стадии находятся работы по замене контактной сети — они не мешают автомобильному движению.

Окончание реконструкции всего маршрута запланировано на второй квартал текущего года.

Ранее сообщалось, что с 12 апреля ремонт трамвайных путей начался на улице Добролюбова. В связи с этим там временно ограничено движение. А в начале мая нижегородцев ждут новые ограничения в районе площади Лядова. Причина та же. 

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Теги:
Ремонт Советский район Трамвай
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