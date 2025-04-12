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Наука

Студенты ННГУ приняли снимок вуза со спутника во время сеанса связи

13 апреля 2025 08:00  [197] Наука
Студенты ННГУ приняли снимок вуза со спутника во время сеанса связи

Фото: пресс-служба ННГУ имени Лобачевского

Студенты Университета Лобачевского провели успешный сеанс связи со спутником «УмКА-1» в День космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. 

12 апреля 2025 года в 9:18 на территории студгородка ННГУ состоялся приём сигнала от космического аппарата, созданного школьниками из подмосковного Подольска. Спутник «УмКА-1» был выведен на орбиту в рамках научно-образовательного проекта Space-π, который реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям и входит в программу «Дежурный по планете».

Во время сеанса связи студенты радиофизического и физического факультетов ННГУ — Егор Деревесников и Юрий Слиняков — зафиксировали сигнал спутника, проходившего над Нижним Новгородом. Им удалось получить несколько изображений, включая фотографию самого Университета Лобачевского.

«Спутник передал поздравление с Днём космонавтики. Среди полученных изображений были снимки Земли, портрет Циолковского, изображение космонавта и наш университет. Центр управления полётами кодирует изображения, отправляет их на спутник, а он затем транслирует их по всему миру», — рассказал Егор Деревесников.

По его словам, к моменту пролёта над Нижним Новгородом эти изображения уже приняли радиолюбители из разных стран, включая Бразилию, Перу, Италию, Испанию, Германию, а также из ряда регионов России.

Сеанс устойчивой связи длился девять минут.

Ранее, в начале 2024 года, ННГУ стал одним из победителей конкурса Фонда содействия инновациям. Университет получил грант на реализацию проекта «Агроэкология. Спутниковый мониторинг состояний лесного фонда и агрокультур». Заявка была подготовлена при участии Нижегородского научно-образовательного центра.

В рамках проекта ведётся разработка спутника «Лобачевский» формата CubeSat 16U. Его платформу создаёт компания «Геоскан» из Санкт-Петербурга. Аппарат будет оснащён модулем на основе мемристоров — микроэлектронных компонентов нового поколения, способных повысить надёжность и производительность бортовых вычислительных систем.

На орбите учёные планируют протестировать устойчивость этих элементов к космическому излучению, надёжность управления модулем с Земли, а также качество обработки и передачи данных.

Запуск спутника «Лобачевский» намечен на лето 2025 года.

Ранее сообщалось, что ученые ННГУ протестируют мемристоры на устойчивость к космической радиации. 

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Теги:
Космос ННГУ
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