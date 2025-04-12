Иномарка сбила двух подростков в Кстовском районе: один погиб Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

16-летний подросток погиб под колесами "Шевроле Авео" в Кстовском районе. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, смертельное ДТП произошло на 10 км автодороги Кстово - Дальнее Константиново около девяти часов вечера 12 апреля.

По предварительным данным, 19-летний водитель иномарки при обгоне выскочил на встречку и сбил двух подростков, переходивших дорогу по нерегулируемой "зебре". После чего автомобиль улетел в кювет.

Один из детей (возраст уточняется) умер до приезда скорой. Другого с множественными травмами доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося. По имеющейся информации, виновник ДТП был нетрезв.

Ранее сообщалось о жуткой аварии в Балахнинском округе. Там 23-летний водитель на чужом авто сбил толпу пешеходов. Пострадали семь человек, некоторым потребовалась госпитализация. Полиция возбудила уголовное дело. Виновник случившегося задержан, а машина помещена на спецстоянку.