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Происшествия

Иномарка сбила двух подростков в Кстовском районе: один погиб

12 апреля 2025 23:26  [108] Происшествия
Иномарка сбила двух подростков в Кстовском районе: один погиб

Фото: ГАИ по Нижегородской области

16-летний подросток погиб под колесами "Шевроле Авео" в Кстовском районе. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, смертельное ДТП произошло на 10 км автодороги Кстово - Дальнее Константиново около девяти часов вечера 12 апреля. 

По предварительным данным, 19-летний водитель иномарки при обгоне выскочил на встречку и сбил двух подростков, переходивших дорогу по нерегулируемой "зебре". После чего автомобиль улетел в кювет. 

Один из детей (возраст уточняется) умер до приезда скорой. Другого с множественными травмами доставили в больницу. 

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося. По имеющейся информации, виновник ДТП был нетрезв. 

Ранее сообщалось о жуткой аварии в Балахнинском округе. Там 23-летний водитель на чужом авто сбил толпу пешеходов. Пострадали семь человек, некоторым потребовалась госпитализация. Полиция возбудила уголовное дело. Виновник случившегося задержан, а машина помещена на спецстоянку. 

 

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Теги:
Дети ДТП Смертность
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