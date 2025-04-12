Иномарка сбила двух подростков в Кстовском районе: один погиб

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16-летний подросток погиб под колесами "Шевроле Авео" в Кстовском районе. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, смертельное ДТП произошло на 10 км автодороги Кстово - Дальнее Константиново около девяти часов вечера 12 апреля.
По предварительным данным, 19-летний водитель иномарки при обгоне выскочил на встречку и сбил двух подростков, переходивших дорогу по нерегулируемой "зебре". После чего автомобиль улетел в кювет.
Один из детей (возраст уточняется) умер до приезда скорой. Другого с множественными травмами доставили в больницу.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося. По имеющейся информации, виновник ДТП был нетрезв.
Ранее сообщалось о жуткой аварии в Балахнинском округе. Там 23-летний водитель на чужом авто сбил толпу пешеходов. Пострадали семь человек, некоторым потребовалась госпитализация. Полиция возбудила уголовное дело. Виновник случившегося задержан, а машина помещена на спецстоянку.
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