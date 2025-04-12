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Происшествия

Появилось видео смертельного ДТП с подростками около Кстова

13 апреля 2025 11:45  [619] Происшествия
Появилось видео смертельного ДТП с подростками около Кстова

В телеграм-канале dtp_nn опубликовали видео с моментом смертельного ДТП под Кстовом. (18+).

На кадрах, снятых видеорегистратором автомобиля, выезжающего с прилегающей территории, видно, как по обочине дороги идет группа молодых людей.

Внезапно в кадре на большой скорости появляется машина, которая сбивает пешеходов.

Очевидцы произошедшего спешат оказать первую помощь пострадавшим.

В результате этой аварии 16-летняя девушка погибла, а еще один подросток-участник автоаварии с травмами был госпитализирован.

Напомним, что по факту произошедшего в Следственном комитете РФ по Нижегородской области уже возбудили уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Нижегородской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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Теги:
ДТП Кстово
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