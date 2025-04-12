Появилось видео смертельного ДТП с подростками около Кстова

В телеграм-канале dtp_nn опубликовали видео с моментом смертельного ДТП под Кстовом. (18+).
На кадрах, снятых видеорегистратором автомобиля, выезжающего с прилегающей территории, видно, как по обочине дороги идет группа молодых людей.
Внезапно в кадре на большой скорости появляется машина, которая сбивает пешеходов.
Очевидцы произошедшего спешат оказать первую помощь пострадавшим.
В результате этой аварии 16-летняя девушка погибла, а еще один подросток-участник автоаварии с травмами был госпитализирован.
Напомним, что по факту произошедшего в Следственном комитете РФ по Нижегородской области уже возбудили уголовное дело.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Нижегородской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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