Появилось видео смертельного ДТП с подростками около Кстова Происшествия

В телеграм-канале dtp_nn опубликовали видео с моментом смертельного ДТП под Кстовом. (18+).

На кадрах, снятых видеорегистратором автомобиля, выезжающего с прилегающей территории, видно, как по обочине дороги идет группа молодых людей.

Внезапно в кадре на большой скорости появляется машина, которая сбивает пешеходов.

Очевидцы произошедшего спешат оказать первую помощь пострадавшим.

В результате этой аварии 16-летняя девушка погибла, а еще один подросток-участник автоаварии с травмами был госпитализирован.

Напомним, что по факту произошедшего в Следственном комитете РФ по Нижегородской области уже возбудили уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Нижегородской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.