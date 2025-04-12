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Происшествия

Следствие возбудило дело после гибели девушки в ДТП под Кстовом

13 апреля 2025 09:20  [41] Происшествия

В Кстовском районе Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, в результате которого погибла 16-летняя девушка.

По данным следствия, вечером 12 апреля водитель автомобиля Chevrolet Aveo сбил двух подростков, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда девушка скончалась на месте от полученных травм. Второй пострадавший, 16-летний юноша, был госпитализирован. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

За рулем автомобиля находился 19-летний молодой человек. Установлено, что в момент аварии он был в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в качестве подозреваемого.

Следственным отделом по городу Кстово дело расследуется по по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств.

Ранее сообщалось, что в Балахнинском районе водитель иномарки ночью влетел в толпу пешеходов: пострадали семь человек. А в Сеченовском районе ночью насмерть сбили женщину-пешехода.

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Теги:
ДТП Кстово Уголовное дело
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