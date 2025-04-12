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Общество

Нижегородские власти ограничили рыбалку для сохранения популяции рыб

13 апреля 2025 15:18  [79] Общество

На Горьковском водохранилище, а также в реках и озёрах Нижегородской области с 15 апреля по 15 июня вводятся ограничения на любительскую рыбалку и полный запрет на промышленный вылов рыбы.

Меры связаны с началом нерестового периода. Как пояснили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона, такие ограничения необходимы для восстановления численности водных биоресурсов.

"Создание условий для естественного воспроизводства рыбы — это важная часть рационального природопользования. Временные запреты помогают формировать ответственное отношение к экосистеме", - отметили в ведомстве.

Любителям рыбалки разрешено использовать только удочку с берега. При этом общее количество одинарных крючков не должно превышать двух на одного человека. Также запрещено рыбачить в местах нереста, обозначенных на интерактивной карте сайта минлесхоза.

Дополнительно до 31 мая на Горьковском водохранилище с его притоками и на реке Ветлуге запрещено передвигаться на маломерных судах с мотором. Это также направлено на защиту рыбы в период размножения.

За нарушение установленных правил предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Согласно ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, гражданину может грозить штраф от 2 000 до 5 000 рублей, возможна конфискация судна и рыболовных снастей.

По ст. 256 УК РФ наказание может включать штраф от 300 000 до 500 000 рублей, либо в размере дохода за 2–3 года, а также исправительные работы или лишение свободы сроком до двух лет.

Кроме того, виновный обязан возместить ущерб, причинённый рыбным запасам. Сумма рассчитывается по специальным нормативам. Например, за одного незаконно выловленного судака придётся заплатить 3 305 рублей, независимо от его веса.

Как сообщалось ранее, запрет на рыбалку на Чебоксарском водохранилище действует с 10 апреля.

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Теги:
Водоёмы Рыболовство
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