20-градусная жара сменит апрельскую стужу в Нижнем Новгороде Общество

На этой неделе в Нижнем Новгороде ожидается резкое потепление после неожиданного возвращения зимней погоды. По данным сервиса "Яндекс Погода", уже в четверг, 17 апреля, воздух прогреется до +20 градусов.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни в городе установится преимущественно солнечная и тёплая погода. Утром возможна лёгкая прохлада, но к полудню температура будет уверенно расти. Осадки маловероятны — дождь, если и появится, то не раньше воскресенья.

На следующей неделе, начиная с 21 апреля, синоптики обещают ещё более тёплую погоду. Столбики термометров поднимутся до +21…+22 градусов.

Тем не менее специалисты напоминают, что весенняя погода может быть нестабильной. Ранее синоптик Ольга Мокеева предупреждала, что в регион могут вновь вернуться заморозки и снегопады.