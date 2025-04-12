20-градусная жара сменит апрельскую стужу в Нижнем Новгороде

На этой неделе в Нижнем Новгороде ожидается резкое потепление после неожиданного возвращения зимней погоды. По данным сервиса "Яндекс Погода", уже в четверг, 17 апреля, воздух прогреется до +20 градусов.
Согласно прогнозу, в ближайшие дни в городе установится преимущественно солнечная и тёплая погода. Утром возможна лёгкая прохлада, но к полудню температура будет уверенно расти. Осадки маловероятны — дождь, если и появится, то не раньше воскресенья.
На следующей неделе, начиная с 21 апреля, синоптики обещают ещё более тёплую погоду. Столбики термометров поднимутся до +21…+22 градусов.
Тем не менее специалисты напоминают, что весенняя погода может быть нестабильной. Ранее синоптик Ольга Мокеева предупреждала, что в регион могут вновь вернуться заморозки и снегопады.
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