Резкое потепление идет в Нижегородскую область Общество

На предстоящей рабочей неделе в Нижегородской области прогнозируется резкое потепление.

По данным сервиса "Яндекс. Погода", в понедельник 14 апреля в регионе ожидается солнечная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +4, а днем +13.

Во вторник, 15 апреля, станет еще теплее: несмотря на облачность, днем воздух прогреется до +19, а ночью будет +7.

В среду 16 апреля, будет тепло и солнечно: ночью +8, а днем +18.

В четверг и пятницу в регионе ожидается теплая погода: в районе +20 днем и около +11 ночью. Осадков при этом не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что отопление в многоквартирных домах Нижнего Новгорода весной 2025 года могут отключить в конце апреля или в начале мая. Кроме того, до конца апреля в Нижегородской области еще не исключаются снегопады.