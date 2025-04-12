Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 апреля 2025 10:30  [63] Резкое потепление идет в Нижегородскую область
13 апреля 2025 09:45  [141] Детей с ожирением стало больше в Нижегородской области
13 апреля 2025 07:00  [182] Глеб Никитин поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с праздником
12 апреля 2025 22:26  [510] Глава "Сострадания НН" Гройсман назвал кровавым закон об усыплении животных
12 апреля 2025 19:36  [370] Никитин поздравил еврейскую общину Нижегородской области с праздником Песах
12 апреля 2025 19:23  [287] Бастрыкин поручил проверить жалобы на грязную воду в "Красной поляне"
12 апреля 2025 19:05  [394] Рецептурные лекарства начнут выдавать по новым правилам в Нижнем Новгороде
12 апреля 2025 19:00  [341] Еще один участок открыли для проезда на Бекетова после ремонта трамвайных путей
12 апреля 2025 17:00  [329] Нижегородец Роман Пермяков отдал бойцам СВО свой мотоцикл
12 апреля 2025 15:50  [349] Нижегородская область усиливает меры защиты лесов от пожаров
Общество

Резкое потепление идет в Нижегородскую область

13 апреля 2025 10:30  [63] Общество
Резкое потепление идет в Нижегородскую область

На предстоящей рабочей неделе в Нижегородской области прогнозируется резкое потепление.

По данным сервиса "Яндекс. Погода", в понедельник 14 апреля в регионе ожидается солнечная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +4, а днем +13.

Во вторник, 15 апреля, станет еще теплее: несмотря на облачность, днем воздух прогреется до +19, а ночью будет +7. 

В среду 16 апреля, будет тепло и солнечно: ночью +8, а днем +18.

В четверг и пятницу в регионе ожидается теплая погода: в районе +20 днем и около +11 ночью. Осадков при этом не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что отопление в многоквартирных домах Нижнего Новгорода весной 2025 года могут отключить в конце апреля или в начале мая. Кроме того, до конца апреля в Нижегородской области еще не исключаются снегопады.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Новости по теме
10 апреля 2025 12:00  [675] Снег вернётся в Нижний Новгород в конце апреля
09 апреля 2025 13:35  [576] Синоптик рассказала, когда в Нижний Новгород придет потепление
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph