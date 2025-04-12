Резкое потепление идет в Нижегородскую область

На предстоящей рабочей неделе в Нижегородской области прогнозируется резкое потепление.
По данным сервиса "Яндекс. Погода", в понедельник 14 апреля в регионе ожидается солнечная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +4, а днем +13.
Во вторник, 15 апреля, станет еще теплее: несмотря на облачность, днем воздух прогреется до +19, а ночью будет +7.
В среду 16 апреля, будет тепло и солнечно: ночью +8, а днем +18.
В четверг и пятницу в регионе ожидается теплая погода: в районе +20 днем и около +11 ночью. Осадков при этом не прогнозируется.
Ранее сообщалось, что отопление в многоквартирных домах Нижнего Новгорода весной 2025 года могут отключить в конце апреля или в начале мая. Кроме того, до конца апреля в Нижегородской области еще не исключаются снегопады.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+