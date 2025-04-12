Нижегородцы начнут получать электронные повестки в весенний призыв-2025 Общество

Фото: Александр Воложанин

Стартовавший 1 апреля весенний призыв продлится до 15 июля. В рамках кампании на службу в армию планируется призвать свыше 3 тысяч жителей Нижегородской области. О новшествах, которые ожидают призывников, рассказали военком региона Сергей Агафонов и начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу ВКНО Игорь Суманов на пресс-конференции в НОИЦ 14 апреля. Мероприятие посетил корреспондент "НИА Нижний Новгород".

Так, с этого призыва начинает работать единый реестр воинского учета. Первые электронные повестки будут приходить призывникам в личный кабинет "Госуслуг" уже в ближайшее время. В будущем планируется отойти от системы бумажных повесток, но в этот призыв их продолжат доставлять в штатном режиме.

Электронная повестка считается врученной через 7 дней с момента ее размещения в едином реестре воинского учета и непосредственно на портале "Госуслуг". В случае неявки в военкомат спустя 20 дней после этого на призывников будут накладываться ограничительные меры (запрет на регистрацию в качестве ИП; запрет на госрегистрацию транспортных средств; отказ в получении кредитов и т.д.).

Кроме того, с 2025 года призывник может подать заявление о несогласии с решением районной призывной комиссии только через "Госуслуги" или МФЦ. Если раньше обращения в досудебном порядке принимались и письменно в военкомате, то сейчас призывника в любом случае перенаправят. Гражданин может подать заявление сам, подтвердив свою личность, либо с помощью доверенного лица и нотариально-заверенного обращения.

Ранее сообщалось, что по указу президента РФ Владимира Путина в рамках весеннего призыва в армию отправятся 160 тысяч человек.